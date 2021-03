Sud: Carfagna, 'fino al 31/3 consultazione pubblica, già arrivate 300 proposte' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "fino al 31 marzo si svolgerà una consultazione pubblica sul sito del Ministro per il Sud. Sono già arrivate 300 proposte. Terrò conto di ogni vostra segnalazione. Siete tutte e tutti invitati a prendere parte a questo percorso". Così in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna in merito all'iniziativa lanciata dal ministero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "al 31 marzo si svolgerà unasul sito del Ministro per il Sud. Sono già300. Terrò conto di ogni vostra segnalazione. Siete tutte e tutti invitati a prendere parte a questo percorso". Così in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Marain merito all'iniziativa lanciata dal ministero.

Advertising

mara_carfagna : #GiornataMondialeDellAcqua . Acqua è bene da tutelare per generazioni presenti e future. Nel Sud, tra sprechi e ret… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - Rev2119 : RT @Palazzo_Chigi: In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata dal M… - di_stabia : E’ partita questa mattina “Sud - Progetti per ripartire”. -