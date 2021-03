Si aggrava lo squilibrio Nord Sud Draghi | ' Ora Recovery mirato a giovani e donne'

(Di martedì 23 marzo 2021) Il premier delinea uno scenario molto chiaro per 'investire bene i fondi in arrivo dall'Unione europea'. L'Istat: con il Covid la disoccupazione ha raggiunto 15 punti percentuali in più nel ...

Il premier delinea uno scenario molto chiaro per 'investire bene i fondi in arrivo dall'Unione europea'. L'Istat: con il Covid la disoccupazione ha raggiunto 15 punti percentuali in più nel ...Significa che deve esserci una cronica situazione ditra le obbligazioni assunte e la capacità di pagarle. Se lo stato di insolvenza prosegue e siporterà al fallimento. Così il ...Due agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno denunciato che una donna su tre nel mondo è stata sottoposta a violenza fisica o sessuale, un problema che si è aggravato nel mezzo della pand ...La parola chiave, per cercare di costruire un futuro più equilibrato, è sempre “sostenibilità”. Quella ambientale, naturalmente (dobbiamo lasciare non solo una ...