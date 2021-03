Sharon Stone, la sua vita raccontata in un libro: “Umiliata da un regista italiano” (Di martedì 23 marzo 2021) “Anni fa girai un film in Italia. Il regista mi chiese di fare una certa cosa e io risposi che le donne non si comportavano più in quel modo. Lui volle sapere perché ed io replicai: perché rispettiamo noi stesse. L’unica sua reazione fu quella di dirmi: la prossima volta trovati una madre che ti ami”. Si legge così nelle prime pagine dell’autobiografia di Sharon Stone, l’opera edita da Rizzoli, in uscita il 30 marzo. Intitolato “The Beauty of Living Twince”, quello della Stone è una ‘doppia vita’ in cui rivela i dettagli più personali di lei, senza nascondere i difficili momenti, molti dei quali riconnessi alla sua lunga e famigerata carriera d’attrice nei film thriller-erotici. E’ un libro che narra la storia di una donna, nonché mamma forte e intraprendente, anche dinanzi la scelta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) “Anni fa girai un film in Italia. Ilmi chiese di fare una certa cosa e io risposi che le donne non si comportavano più in quel modo. Lui volle sapere perché ed io replicai: perché rispettiamo noi stesse. L’unica sua reazione fu quella di dirmi: la prossima volta trovati una madre che ti ami”. Si legge così nelle prime pagine dell’autobiografia di, l’opera edita da Rizzoli, in uscita il 30 marzo. Intitolato “The Beauty of Living Twince”, quello dellaè una ‘doppia’ in cui rivela i dettagli più personali di lei, senza nascondere i difficili momenti, molti dei quali riconnessi alla sua lunga e famigerata carriera d’attrice nei film thriller-erotici. E’ unche narra la storia di una donna, nonché mamma forte e intraprendente, anche dinanzi la scelta ...

