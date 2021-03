Rupert Grint | le condizioni per tornare con Harry Potter

(Di martedì 23 marzo 2021), l’attore diventato famoso per il ruolo di Ron Winsley nella famosissima saga di, ha parlato di un eventuale ritorno sul set del maghetto. Ponendo una condizione assoluta in caso di ritorno. Cosa ha significatoper il mondo ? Quando J. Rowling ha scritto il primo libro dinon avrebbe mai potuto pensare alla fama enorme che questo le avrebbe procurato.è uno dei libri più venduti al mondo, una delle saghe più famose e viste nel corso degli anni, ma soprattutto è la creazione di un mondo fantastico. Un mondo dove bambini di tutte le età e nazionalità si sono ritrovati uniti nel desiderio di farne parte. Dal primo capitolo della saga si è sviluppato ...

L'attore si unisce alle co - star Daniel Radcliffe ed Emma Watson nella protesta contro l'autrice di Harry Potter .scende in campo a difesa delle persone transgender, dopo le controverse dichiarazioni di J. K. Rowling sulla delicata ...sta pensando di tornare a vestire i panni di Ron Weasley sul set di un nuovo capitolo della saga di Harry Potter ? I fan lo sperano da tempo e l'attore ha appena dato loro un motivo in ...Rupert Grint, l’attore diventato famoso per il ruolo di Ron Winsley nella famosissima saga di Harry Potter, ha parlato di un eventuale ritorno sul set del maghetto. Ponendo una condizione assoluta in ..."A volte il silenzio è ancora più rumoroso. Credo che le persone transgender siano un gruppo prezioso che penso debba difendere".