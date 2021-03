Roma: Calenda, ‘basta parlare di primarie, sediamoci e troviamo un accordo’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “E’ un anno che mi dicono: ma se arriva fa qualcuno lei fa un passo indietro? Ma non arriva mai nessuno, che passo indietro devo fare? Io quello che ho detto a Letta è: per carità sentiamoci, parliamoci, io sono iper inclusivo, però continuare a parlare di cose teoriche non sta nè in cielo nè in terra. Se c’è un candidato più in gamba, più convincente, non ne faccio una questione personale, ma oggettivamente continuare a discuterne senza mai nessuno in campo fa un po’ ridere”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Radio 24 a proposito di una eventuale candidatura unitaria del centrosinistra a sindaco di Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021), 23 mar. (Adnkronos) – “E’ un anno che mi dicono: ma se arriva fa qualcuno lei fa un passo indietro? Ma non arriva mai nessuno, che passo indietro devo fare? Io quello che ho detto a Letta è: per carità sentiamoci, parliamoci, io sono iper inclusivo, però continuare adi cose teoriche non sta nè in cielo nè in terra. Se c’è un candidato più in gamba, più convincente, non ne faccio una questione personale, ma oggettivamente continuare a discuterne senza mai nessuno in campo fa un po’ ridere”. Così Carlo, leader di Azione, ai microfoni di Radio 24 a proposito di una eventuale candidatura unitaria del centrosinistra a sindaco di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - ilriformista : La rabbia del leader di Azione @CarloCalenda, che ha lanciato la sua candidatura lo scorso ottobre: 'Non mi hanno f… - Salvaroma972 : RT @Scescio1: Il candidato astrazeneca. #Gualtieri #Roma #Raggi #RaggiSindaca2021 #Elezioni #ottoemezzo #VirginiaRaggi #Virginia #m5s #DIM… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'basta parlare di primarie, sediamoci e troviamo un accordo'... - Know_How_To_Do : @EPaglierini @pdnetwork Ma perché chi dice che Calenda non le farà? Siete voi che ora con Gualtieri dite no alle pr… -