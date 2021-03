Ricci | “Italiano è stato fondamentale Essere in Nazionale è un grande onore”

(Di martedì 23 marzo 2021) Matteo, centrocampista dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa per la sua prima convocazione in. Queste le parole del neo azzurro: “E’ unsognoin. Il gioco di, molto propositivo, è: ringrazierò il mister sempre per la fiducia che mi ha dato. Il primo impatto è stata una emozione incredibile, è unqui coi migliori d’Italia, cercherò di imparare da tutti”. Come èl’approccio? Conoscevi già qualcuno?“Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi, che ho conosciuto alla Roma quando ero in Primavera. Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone… sono cose come queste ...

Advertising

pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Italia, Ricci: 'Devo tutto a Italiano, gli sarò sempre grato anche per i consigli che mi dà' - MCalcioNews : Ricci: 'Nazionale? Sono orgoglioso ed emozionato, devo tutto ad Italiano' - MCalcioNews : Ricci: 'Nazionale? Sono orgoglioso ed emozionato, devo tutto ad Italiano' - sandean04 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? #Ricci: 'Nel club giochiamo un calcio propositivo, questo mi ha permesso di essere convocato. Ringrazie… - Pall_Gonfiato : #Nazionale, da Coverciano parla #Ricci che ringrazia #Italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Ricci Italiano

...ds mi ha informato venerdì scorso della convocazione stentato a crederci - ha continuato- ... Fondamentale poi è stato il mio allenatore, non smetterò mai di ringraziarlo per la fiducia ......ds mi ha informato venerdì scorso della convocazione stentato a crederci - ha continuato- ... Fondamentale poi è stato il mio allenatore, non smetterò mai di ringraziarlo per la fiducia ...E' la proposta del sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd: «Test da ripetere almeno tre volte per garantire sicurezza a scuola» ..."Quando il nostro ds mi ha informato venerdì scorso della convocazione stentato a crederci - ha continuato Ricci - Sono il primo giocatore dello Spezia ad approdare in Nazionale nel dopoguerra: per me ...