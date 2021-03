Ordine e sicurezza a Salerno, incontro questa mattina in Prefettura (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocata su richiesta del Sindaco di Salerno, per “fare il punto” sulla situazione dell’Ordine e della sicurezza pubblica nella città di Salerno, alla luce dei recenti episodi di furto presso alcuni esercizi commerciali. In particolare, il primo cittadino di Salerno ha espresso preoccupazione per le azioni criminali che, nei giorni scorsi durante l’orario notturno, sono state perpetrate ai danni di due pizzerie del centro cittadino, nonché ai danni di un istituto scolastico che ha subìto il furto di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Prefetto di, Francesco Russo, ha presieduto nellata odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’e lapubblica convocata su richiesta del Sindaco di, per “fare il punto” sulla situazione dell’e dellapubblica nella città di, alla luce dei recenti episodi di furto presso alcuni esercizi commerciali. In particolare, il primo cittadino diha espresso preoccupazione per le azioni criminali che, nei giorni scorsi durante l’orario notturno, sono state perpetrate ai danni di due pizzerie del centro cittadino, nonché ai danni di un istituto scolastico che ha subìto il furto di ...

