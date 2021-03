“Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”: in arrivo la serie targata Amazon Original. Perché vale ancora la pena parlarne? (Di martedì 23 marzo 2021) Amazon Prime Video annuncia la nuova serie tedesca – in arrivo oggi – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. targata Amazon Original, le 8 puntate raccontano la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo – la stazione metro berlinese – in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale da cui fu già tratto il film nel 1981: Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) sono i sei adolescenti che lottano senza sosta per il raggiungimento dei loro sogni, lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non riesca a comprenderli. Finché, nelle notti berlinesi senza limiti e regole, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021)Prime Video annuncia la nuovatedesca – inoggi – Noi, izoo di, le 8 puntate raccontano la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo – la stazione metro berlinese – in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale da cui fu già tratto il film nel 1981: Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) sono i sei adolescenti che lottano senza sosta per il raggiungimento dei loro sogni, lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non riesca a comprenderli. Finché, nelle notti berlinesi senza limiti e regole, in cui ...

