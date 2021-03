Napoli: Bianchi e Giordano su Gattuso e sul nuovo allenatore (Di martedì 23 marzo 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Bianchi e Giordano per parlare del Napoli, di Gattuso e del prossimo allenatire che guiderà la squadra azzurra. Questi i loro interventi riportati d retecalcio.net Ottavio Bianchi, ex allenatore, sul Napoli e su Gattuso Gattuso? Secondo me le critiche ricevute possono essere estremamente produttive se non sono di parte. Se si documentano e analizzano va bene “Nel calcio cambia tutto da un momento all’altro, però bisogna aspettare, anche perché in quest’anno c’è stata una stagione molto particolare, tanti giocatori sono stati infettati da questo maledetto virus. A livello internazionale come al solito non siamo stati all’altezza. Il Napoli ... Leggi su retecalcio (Di martedì 23 marzo 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenutiper parlare del, die del prossimo allenatire che guiderà la squadra azzurra. Questi i loro interventi riportati d retecalcio.net Ottavio, ex, sule su? Secondo me le critiche ricevute possono essere estremamente produttive se non sono di parte. Se si documentano e analizzano va bene “Nel calcio cambia tutto da un momento all’altro, però bisogna aspettare, anche perché in quest’anno c’è stata una stagione molto particolare, tanti giocatori sono stati infettati da questo maledetto virus. A livello internazionale come al solito non siamo stati all’altezza. Il...

