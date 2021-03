Marta Novello | aggredita a Mogliano Veneto | la ragazza è gravissima

(Di martedì 23 marzo 2021) Il dramma di, la giovane di 26 anni: la, cosa è accaduto. Si tinge di giallo l’aggressione avvenuta ieri a, che ha visto vittima unadi 26 anni,. La giovane si trova in gravi condizioni, ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bertolato , descrive cos il quindicenne che luned pomeriggio ha aggredito con venti coltellate una studentessa,, che stava facendo jogging lungo ...Prognosi riservata per, la 26enne accoltellata mentre faceva jogging da un ragazzo di 16 anni che l'ha avvicinata in sella ad una bici. E' avvenuto lunedì sera a Mogliano Veneto (Treviso). Una ventina i ...Il dramma di Marta Novello, la giovane di 26 anni aggredita a Mogliano Veneto: la ragazza è gravissima, cosa è accaduto.Marta Novello 26 anni è stata aggredita ieri, lunedì 25 marzo, in una strada di campagna a Marocco di Mogliano: è in gravi condizioni, in prognosi riservata.