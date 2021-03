Mark Wahlberg protagonista di Stu, film ispirato a una storia vera (Di martedì 23 marzo 2021) L'attore Mark Wahlberg sarà il protagonista di Stu, un nuovo film che si ispira a una storia vera e che verrà diretto da Rosalind Ross. Mark Wahlberg sarà il protagonista del film drammatico Stu, scritto e diretto dall'esordiente Rosalind Russ. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Stephen Levinson e Jordan Foss. I dettagli relativi alla trama del film Stu non sono stati rivelati e Deadline riporta solo che si tratta di un progetto ispirato in parte a una storia vera e che ruota intorno alla fede. Il progetto ha particolarmente coinvolto Mark Wahlberg che ne sta curando lo sviluppo da un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) L'attoresarà ildi Stu, un nuovoche si ispira a unae che verrà diretto da Rosalind Ross.sarà ildeldrammatico Stu, scritto e diretto dall'esordiente Rosalind Russ. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con Stephen Levinson e Jordan Foss. I dettagli relativi alla trama delStu non sono stati rivelati e Deadline riporta solo che si tratta di un progettoin parte a unae che ruota intorno alla fede. Il progetto ha particolarmente coinvoltoche ne sta curando lo sviluppo da un ...

