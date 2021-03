"Ma che politica è quella che non riesce a imporre le regole alle multinazionali" (Di martedì 23 marzo 2021) Manon Aubry è l’eurodeputata della sinistra francese diventata famosa per il discorso alla Von der Leyen sulle mancanze dell’Unione in tema di vaccini. E tra le sue battaglie c’è quella di renderne pubblici i brevetti Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 23 marzo 2021) Manon Aubry è l’eurodeputata della sinistra francese diventata famosa per il discorso alla Von der Leyen sulle mancanze dell’Unione in tema di vaccini. E tra le sue battaglie c’èdi renderne pubblici i brevetti

riotta : L'Italia ha scelto di vaccinare non anziani e persone a rischio ma categorie forti che avevano accesso alla politic… - matteosalvinimi : Che belle notizie... ???? Da anni la Lega denuncia il business disgustoso dell’immigrazione clandestina e da ministro… - insopportabile : Che a distanza di un anno non si trovi una modalità protetta di aprire teatri, cinema e musei lo trovo imbarazzante… - pierio33 : @sabbatini Hai senz’altro ragione; avrei voluto vedere a parti invertite se Ham avrebbe ridato la posizione ......… - Antonio24120145 : RT @Moonlightshad1: Per quelli che “parlare di #renzi fa un favore a renzi”. Di renzi non si parlerà più quando lascerà la politica e, da p… -

Ultime Notizie dalla rete : che politica Coop, l'impegno in prima linea con le donne (29/03/2021) ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

Renzi a F1, i miei viaggi sono legittimi "Se avessero dato - afferma l'ex premier - alla mia proposta di fare i tamponi agli studenti anziché comprare gli inutili banchi a rotelle, la stessa attenzione che danno ai miei viaggi, oggi avremmo ...

Mauro Salizzoni: in politica e in ospedale ci vuole fegato La Repubblica Catanzaro, Chirillo (Confesercenti): “Non ci resta che la disobbedienza civile?” “Ma davvero, in questo nostro Paese, non ci resta altra forma di reazione che la disobbedienza civile?”. Il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chrillo, analizza il quadro delle zone ross ...

Le connesse questioni urbanistiche e ambientali siano poste in luce, anche in vista delle Comunali La determinazione assunta dalla Giunta comunale di Benevento di dare corso a una variante generale al Piano Urbanistico Comunale (PUC) - in via di redazione da parte di ben tre professionisti, nell’as ...

