Laurentina, Città Metropolitana: “Dal MIT fondi per fare i lavori fino ad Ardea” (Di martedì 23 marzo 2021) Città Metropolitana dichiara: presto si potranno riprendere i lavori sulla Laurentina arrivando fino ad Ardea. “Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della Laurentina, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire i lavori fino ad Ardea“, scrive la ex Provincia di Roma in una nota stampa. “Sono stati messi a disposizione di Città Metropolitana di Roma 1 milione e 700mila euro che ci permetteranno di completare un lavoro atteso da tempo”, continua l’Ente metropolitano, che ha competenza sulle strade provinciali. “Sono state posizionate le telecamere di sorveglianza ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021)dichiara: presto si potranno riprendere isullaarrivandoad. “Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire iad“, scrive la ex Provincia di Roma in una nota stampa. “Sono stati messi a disposizione didi Roma 1 milione e 700mila euro che ci permetteranno di completare un lavoro atteso da tempo”, continua l’Ente metropolitano, che ha competenza sulle strade provinciali. “Sono state posizionate le telecamere di sorveglianza ...

Advertising

italiaserait : Laurentina, Città Metropolitana: “Dal MIT fondi per fare i lavori fino ad Ardea” - Angelo16963582 : @Roma Salve ci sono notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito Atac di Tor Pagnotta perché non è… - LavoroLazio_com : Laurentina, Città metropolitana di Roma: 'Appena approvato il bilancio andremo a gara' “Dopo aver sbloccato 4 milio… - Angelo16963582 : @Roma Salve ci sono notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito Atac di Tor Pagnotta perché non è… - Angelo16963582 : @rep_roma Salve ci sono notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito Atac di Tor Pagnotta perché n… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentina Città Zotta: da Mit fondi per Laurentina fino ad Ardea Roma " "Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della Laurentina, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire i lavori fino ad Ardea." "Sono stati messi a disposizione di Citta' metropolitana di Roma 1 milione e ...

Roma, la capitale vuota ...tempo la città: una reazione fu comunque tentata dai granatieri, dai soldati, dai carabinieri e dai civili (tanti gli operai e i proletari) che alla Magliana, alla Montagnola, sulla via Laurentina, ...

Roma " "Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire i lavori fino ad Ardea." "Sono stati messi a disposizione di Citta' metropolitana di Roma 1 milione e ......tempo la: una reazione fu comunque tentata dai granatieri, dai soldati, dai carabinieri e dai civili (tanti gli operai e i proletari) che alla Magliana, alla Montagnola, sulla via, ...