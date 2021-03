La vitamina D è davvero efficace contro la Covid19?

Leggi su open.online

(Di martedì 23 marzo 2021) «il Covid: la svolta da un nuovo studio italiano» titola Yahoo Notizie riguardo una ricerca pubblicata sulla rivista Respiratory Research svolta dall’Istituto superiore di sanità e l’ospedale Sant’Andrea di Roma su 52 pazienti. Il titolo, tuttavia, risulta a rischio interpretazione visto quanto alcuni ambienti avevano affermato in passato su presunte qualità nel contrasto al Sars-Cov-2. Gli stessi autori della ricerca non confermano affatto la tesi antivirale. Bisogna leggere il primo paragrafo dell’articolo per comprendere di che cosa stiamo parlando: «Avere una carenza di questa sostanza, secondo i ricercatori, sembra predisporre a una malattia più grave coloro che hanno contratto il Covid». Il problema sollevato riguarda chi soffre di una carenza diD che non risulta essere un problema estremamente ...