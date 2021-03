La confessione dell'assassino (Di martedì 23 marzo 2021) Il sicario che ha ucciso Ilenia Fabbri a Faenza ha rivelato che lui e l'ex marito della donna avevano già cercato di ucciderla due volte. Omicidio Ilenia Fabbri, sicario: “Tentammo di ucciderla già due volte” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) Il sicario che ha ucciso Ilenia Fabbri a Faenza ha rivelato che lui e l'ex maritoa donna avevano già cercato di ucciderla due volte. Omicidio Ilenia Fabbri, sicario: “Tentammo di ucciderla già due volte” su Notizie.it.

