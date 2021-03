La commissione Ue attacca Astrazeneca: “In difficoltà con l’azienda, ogni settimana consegna meno dosi. Non si parla di numeri, ma di vite” (Di martedì 23 marzo 2021) “Su Astrazeneca, tutti sanno che siamo in difficoltà con questa azienda, che ci sta consegnando ben al di sotto di quanto stipulato”. Non usa molti giri di parole Marcos Sefcovic, il vice presidente della commissione europea, intervenendo in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari Generali in videoconferenza a Bruxelles, parlando in merito ai vaccini. “È difficile anche comunicare con questa azienda – prosegue – Sono stati fatti tentativi, non avevamo scelta se non di procedere per le vie legali perché ci sono Stati membri hanno basato la loro strategia sull’acquisto dei vaccini Astrazeneca, sono stati stipulati dei contratti e ogni settimana ci viene detto che non è possibile consegnare le dosi”. Sefcovic ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Su, tutti sanno che siamo incon questa azienda, che ci stando ben al di sotto di quanto stipulato”. Non usa molti giri di parole Marcos Sefcovic, il vice presidente dellaeuropea, intervenendo in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari Generali in videoconferenza a Bruxelles,ndo in merito ai vaccini. “È difficile anche comunicare con questa azienda – prosegue – Sono stati fatti tentativi, non avevamo scelta se non di procedere per le vie legali perché ci sono Stati membri hanno basato la loro strategia sull’acquisto dei vaccini, sono stati stipulati dei contratti eci viene detto che non è possibilere le”. Sefcovic ...

