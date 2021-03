Italia femminile, amichevole per le azzurre contro l’Islanda il 13 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia femminile giocherà una partita amichevole contro l’Islanda martedì 13 aprile con sede e orario ancora da definire. Lo rende noto la Figc, che ha spiegato come le azzurre torneranno in campo agli ordini del ct Milena Bertolini per prepararsi agli Europei – per i quali la Nazionale ha centrato il pass di recente – in programma fra un anno e mezzo in Inghilterra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) L’giocherà una partitamartedì 13con sede e orario ancora da definire. Lo rende noto la Figc, che ha spiegato come letorneranno in campo agli ordini del ct Milena Bertolini per prepararsi agli Europei – per i quali la Nazionale ha centrato il pass di recente – in programma fra un anno e mezzo in Inghilterra. SportFace.

