In Lombardia le Pmi vanno a lezione di cybersecurity e manutenzione 4.0 (Di martedì 23 marzo 2021) CNA Lombardia, FAST, Finlombarda Spa (coordinatore) e Innovhub SSI, partner di Simpler – consorzio della rete Enterprise Europe Network (EEN) – in collaborazione con MADE – Competence Center Industria 4.0, lanciano un progetto formativo gratuito per mettere in guardia le PMI lombarde sui rischi degli attacchi informatici, mostrare come difendersi, proteggere i propri dati e utilizzarli per le corrette politiche di manutenzione. Secondo i risultati dell’Osservatorio cybersecurity & Data Protection, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 59% delle PMI intervistate dichiara che l’uso di dispositivi personali e delle reti domestiche le ha esposte a maggiori rischi di sicurezza, il 49% che sono aumentati gli attacchi informatici, mentre solo il 22% del campione ha previsto investimenti per la loro ... Leggi su newsagent (Di martedì 23 marzo 2021) CNA, FAST, Finlombarda Spa (coordinatore) e Innovhub SSI, partner di Simpler – consorzio della rete Enterprise Europe Network (EEN) – in collaborazione con MADE – Competence Center Industria 4.0, lanciano un progetto formativo gratuito per mettere in guardia le PMI lombarde sui rischi degli attacchi informatici, mostrare come difendersi, proteggere i propri dati e utilizzarli per le corrette politiche di. Secondo i risultati dell’Osservatorio& Data Protection, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 59% delle PMI intervistate dichiara che l’uso di dispositivi personali e delle reti domestiche le ha esposte a maggiori rischi di sicurezza, il 49% che sono aumentati gli attacchi informatici, mentre solo il 22% del campione ha previsto investimenti per la loro ...

