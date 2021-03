Il Parlamento approvi la mozione per l'embargo sulle armi (Di martedì 23 marzo 2021) Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Yemen, Libia, sono i principali palcoscenici in cui le nostre armi vengono usate, spesso contro i civili, ma che continuano a essere vendute. Il 5 gennaio del 2016 veniva torturato e ucciso Giulio Regeni, da più di un anno Patrick Zaki è detenuto nelle carceri egiziane, ma le armi italiane continuano a essere vendute. Le rimostranze dell’Onu verso i Paesi guerrafondai, quelle della Ue che per la prima volta si è fatta carico istituzionalmente del caso Regeni, non impediscono la continua esportazione di armamenti. Anche durante il periodo pandemico nel quale molte aziende sono state obbligate a chiudere per evitare la diffusione del virus, l’industria bellica non ha conosciuto sosta e ha continuato a produrre. Lo scorso anno è stato proclamato il blocco delle esportazioni verso l’Arabia Saudita, ma negli altri Paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Yemen, Libia, sono i principali palcoscenici in cui le nostrevengono usate, spesso contro i civili, ma che continuano a essere vendute. Il 5 gennaio del 2016 veniva torturato e ucciso Giulio Regeni, da più di un anno Patrick Zaki è detenuto nelle carceri egiziane, ma leitaliane continuano a essere vendute. Le rimostranze dell’Onu verso i Paesi guerrafondai, quelle della Ue che per la prima volta si è fatta carico istituzionalmente del caso Regeni, non impediscono la continua esportazione di armamenti. Anche durante il periodo pandemico nel quale molte aziende sono state obbligate a chiudere per evitare la diffusione del virus, l’industria bellica non ha conosciuto sosta e ha continuato a produrre. Lo scorso anno è stato proclamato il blocco delle esportazioni verso l’Arabia Saudita, ma negli altri Paesi ...

