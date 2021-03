Il boss mafioso Mario Giulio Calderone | arrestato in Grecia

Advertising

Apache1000100 : @SalvatoreTrim13 @NicolaMorra63 @StrettoWeb @metaanto @Alessia_ing @Angie95485992 @Anna50732053 @amArizona13… - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Messina. E' stato arrestato, oggi, su attivazione dei Carabinieri di Messina, dalla Polizia greca Mario Giulio Calderone.… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Messina. E' stato arrestato, oggi, su attivazione dei Carabinieri di Messina, dalla Polizia greca Mario Giulio Calderone.… - reportdifesa : Messina. E' stato arrestato, oggi, su attivazione dei Carabinieri di Messina, dalla Polizia greca Mario Giulio Cald… - annamaria_ff : @Ettore_Rosato Abuso di potere, una azione da Boss mafioso. -

Ultime Notizie dalla rete : boss mafioso

Il Fatto Quotidiano

...ed una agli arresti domiciliari) accusati a vario titolo dei reati di associazione di tipo, ... LA CAMORRA Castellammare, processo al clan D'Alessandro: suimano dura... Le indagini, ...Tutti tranne appunto quelli all'ergastolo ostativo, cioè i condannati per reati di tipo, ...Consulta aveva giudicato incostituzionale il divieto di accedere ai permessi premio per iche ...Il boss mafioso Mario Giulio Calderone arrestato dai Carabinieri di Messina attivano la Polizia greca. E’ stato arrestato, ieri, su attivazione dei Carabinieri di Messina, dalla Polizia greca Mario ...D’Andrea, assistente capo in servizio al commissariato di Canicattì, che era stato arrestato e condotto in carcere per poi finire ai domiciliari, è accusato di aver fornito notizie riservate ai mafios ...