Fs, soluzione delle controversie Più facile anche su i treni regionali (Di martedì 23 marzo 2021) Siglato il protocollo d'intesa tra trenitalia e le associazioni dei consumatori che permetterà di introdurre anche nel trasporto regionale la Conciliazione Paritetica, un sistema che consentirà anche ai viaggiatori dei treni regionali di risolvere in modo rapido le piccole controversie senza dover ricorrere alla giustizia ordinaria.

