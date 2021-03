Fiorentina, si è dimesso Cesare Prandelli (Di martedì 23 marzo 2021) Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. L’ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position per tornare alla guida dei gigliati. La Fiorentina, sconfitta nell’ultimo turno dal Milan al Franchi per 3-2, è quintultima in classifica con 29 punti alla pari con Spezia e Benevento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)si èda allenatore della. L’ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position per tornare alla guida dei gigliati. La, sconfitta nell’ultimo turno dal Milan al Franchi per 3-2, è quintultima in classifica con 29 punti alla pari con Spezia e Benevento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

