Fiorentina, Cesare Prandelli si è ufficialmente dimesso (Di martedì 23 marzo 2021) Adesso è ufficiale. Cesare Prandelli ha rassegnato le proprie dimissioni da guida tecnica della Fiorentina. Un fulmine a ciel sereno che ha colto molti di sorpresa, anche se nelle ultime due partite il tecnico aveva dato segnali di inquietudine che avevano, forse, tracciato la via sulla decisione arrivata in queste ultime ore. La scelta dell’ex CT della Nazionale italiana di calcio e del Galatasaray, tra le tante, è stata accolta con assoluta serenità dalla società toscana che, da adesso, valuterà se richiamare Beppe Iachini, mister esonerato lo scorso novembre per favorire, appunto, l’approdo di Cesare Prandelli che oggi ha deciso di lasciare il club viola. Come mai il mister ha maturato l’idea di abbandonare la Fiorentina? La scelta potrebbe essere ricercata negli ultimi fatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Adesso è ufficiale.ha rassegnato le proprie dimissioni da guida tecnica della. Un fulmine a ciel sereno che ha colto molti di sorpresa, anche se nelle ultime due partite il tecnico aveva dato segnali di inquietudine che avevano, forse, tracciato la via sulla decisione arrivata in queste ultime ore. La scelta dell’ex CT della Nazionale italiana di calcio e del Galatasaray, tra le tante, è stata accolta con assoluta serenità dalla società toscana che, da adesso, valuterà se richiamare Beppe Iachini, mister esonerato lo scorso novembre per favorire, appunto, l’approdo diche oggi ha deciso di lasciare il club viola. Come mai il mister ha maturato l’idea di abbandonare la? La scelta potrebbe essere ricercata negli ultimi fatti ...

