Covid, Giani: 1.062 casi in 24 ore. Tasso positivi al 4,68% (Di martedì 23 marzo 2021) «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 marzo 2021) «I nuoviregistrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Ildei nuoviè 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 1.062 casi in 24 ore. Tasso positivi al 4,68% - angelobaldinell : #toscana #covid #giani Con la vaccinazione ai magistrati e agli avvocati , la Toscana Si CONSEGNA alla DX per i pro… - bizcommunityit : Covid Toscana, Giani: 'Mi vaccinerò in pubblico con AstraZeneca. Scanzi? Approfondirò' - GCollectionneur : RT @tempoweb: In #Toscana meno fiale agli over 80. I vaccini vanno a pm, avvocati e politici @FrancoBechis #covid #vaccino #22marzo #giani… - infoitsalute : Coronavirus, arrivati in Toscana i primi anticorpi monoclonali. Giani: 'Una medicina vera contro il Covid' -