Covid, anziani chiamati al Palasport di Codogno per la vaccinazione ma era chiuso (Di martedì 23 marzo 2021) I disguidi in Lombardia per le vaccinazioni non finiscono mai. Dopo il caso Aria, la società della Regione Lombardia, finita nella bufera per i mancati invii di messaggi agli anziani oggi un centinaio di vaccinandi a cui erano stati indirizzati hanno trovato il centro chiuso perché aprirà domani. Un disguido questa volta provocato da un errore dell’Asst di Lodi che aveva comunicato ad Aria che il centro sarebbe stato aperto da oggi. Un centinaio di over 80 erano stati invitati al Palasport di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove è stato identificato il primo caso italiano di Covid. Dalle 8 di questa mattina si sono quindi presentati nell’hub che hanno trovato chiuso. Fino ad oggi (incluso) le vaccinazioni vengono effettuate al vicino ospedale. “C’è stato un problema di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) I disguidi in Lombardia per le vaccinazioni non finiscono mai. Dopo il caso Aria, la società della Regione Lombardia, finita nella bufera per i mancati invii di messaggi aglioggi un centinaio di vaccinandi a cui erano stati indirizzati hanno trovato il centroperché aprirà domani. Un disguido questa volta provocato da un errore dell’Asst di Lodi che aveva comunicato ad Aria che il centro sarebbe stato aperto da oggi. Un centinaio di over 80 erano stati invitati aldi, la cittadina del Lodigiano dove è stato identificato il primo caso italiano di. Dalle 8 di questa mattina si sono quindi presentati nell’hub che hanno trovato. Fino ad oggi (incluso) le vaccinazioni vengono effettuate al vicino ospedale. “C’è stato un problema di ...

