Concorsi Comune di Torino 2021: in arrivo 1000 posti per giovani laureati (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove assunzioni in programma per il triennio 2021-2023 con i Concorsi Comune di Torino 2021. Negli ultimi giorni è stato infatti approvato il Piano di assunzioni triennale che dispone e prevede la progressiva copertura di 1000 posti offerti a persone giovani, under 32, e in possesso di una laurea. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Questo piano è stato formulato a fronte di una notevole diminuzione di personale dovuta ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio, individuando al contempo l’opportunità di fare leva sull’utilizzo di fondi Next Generation EU per poter proiettare il piano di assunzioni verso persone giovani e laureate e offrire loro l’occasione di ricevere una formazione e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove assunzioni in programma per il triennio-2023 con idi. Negli ultimi giorni è stato infatti approvato il Piano di assunzioni triennale che dispone e prevede la progressiva copertura diofferti a persone, under 32, e in possesso di una laurea.pubblici: le ultime novità Questo piano è stato formulato a fronte di una notevole diminuzione di personale dovuta ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio, individuando al contempo l’opportunità di fare leva sull’utilizzo di fondi Next Generation EU per poter proiettare il piano di assunzioni verso personee laureate e offrire loro l’occasione di ricevere una formazione e ...

