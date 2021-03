Concorrenza, le proposte dell’Antitrust a Draghi: “Basta proroghe delle concessioni, ridurre oneri burocratici e liberalizzare mercato energia” (Di martedì 23 marzo 2021) Dagli interventi sulle norme per gli appalti pubblici a quelli per la riforma del sistema sanitario, dal completamento della piena liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica all’abrogazione delle norme che prorogano eccessivamente le concessioni. Il presidente dell’Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli ha inviato a Mario Draghi le proposte dell’Autorità per il disegno di legge per la Concorrenza, rispondendo alla richiesta che il premier aveva fatto durante il discorso per la fiducia al Senato. “Riforma degli appalti pubblici è strategica” – “Un ruolo cruciale nella ripresa del Paese”, si legge nella lunga relazione, “può essere svolto dalla modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione. In questo contesto, la riforma degli appalti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Dagli interventi sulle norme per gli appalti pubblici a quelli per la riforma del sistema sanitario, dal completamento della piena liberalizzazione deldell’elettrica all’abrogazionenorme che prorogano eccessivamente le. Il presidente dell’Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli ha inviato a Marioledell’Autorità per il disegno di legge per la, rispondendo alla richiesta che il premier aveva fatto durante il discorso per la fiducia al Senato. “Riforma degli appalti pubblici è strategica” – “Un ruolo cruciale nella ripresa del Paese”, si legge nella lunga relazione, “può essere svolto dalla modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione. In questo contesto, la riforma degli appalti ...

Advertising

StartMagNews : Pubblichiamo una sintesi della segnalazione inviata dall’Agcm al presidente del Consiglio, #Draghi, con le proposte… - max_pell : RT @OGiannino: Draghi alle Camere ha sottolineato l'importanza di+concorrenza per la crescita ITA. L'Autorità Garante non aspettava altro:… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Draghi alle Camere ha sottolineato l'importanza di+concorrenza per la crescita ITA. L'Autorità Garante non aspettava altro:… - AndreaGiuricin : RT @OGiannino: Draghi alle Camere ha sottolineato l'importanza di+concorrenza per la crescita ITA. L'Autorità Garante non aspettava altro:… - cla_squeglia : RT @QuotidianoEnerg: Piani Terna, Uvam, fine tutela, oneri, gare gas, concessioni idro, mobilità elettrica, servizi pubblici, termovalorizz… -