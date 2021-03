Chi ha segnato più gol in Serie A?

(Di martedì 23 marzo 2021) La classifica dei giocatori che hannopiù gol nella storia dellaA: Silvio Piola in vetta, Totti al secondo posto Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol considerando esclusivamente i campionati a Girone unico. Al secondo posto Francesco Totti con 250 reti, ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi hapiù gol inA c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan. Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il ...

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo… - Pally84 : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo nelle rispost… - Cristia09655577 : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo nelle rispost… - AmalaMonyinter : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo nelle rispost… - Super__Marti : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Chi si ricorda dopo quanti minuti Walter Samuel ha segnato nel derby del 7 ottobre 2012? Ditecelo nelle rispost… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi segnato

Corriere dello Sport.it

Alzi la manoalmeno una volta nella vita non si è scatenato ballando Dancing with Myself o fatto il pazzo ...dei suoi album dal migliore al peggiore è un modo per riscoprire un artista ch ha...Ovvero che il gioco degli scontri diretti rendono irrealizzabile l'ipotesi ideale perinsegue: ... Lo Spezia, con una singola vittoria, ha inveceuna variazione di circa il 10%. Questo ...Luca Manfredi: biografia e carriera del figlio di Nino Manfredi. Luca Manfredi, nato a Roma il 27 dicembre 1958 (sotto il segno del Capricorno) è il figlio di Nino Manfredi, il g ...Chi è Robin Renucci, vita privata e carriera: tutto sul noto attore francese protagonista della fiction di Rai 1 "Leonardo" ...