Chi è Matilda De Angelis | l’attrice che interpreta Caterina da Cremona in Leonardo

Leggi su tpi

(Di martedì 23 marzo 2021) Chi èDechedanella serie? Si tratta di una giovane attrice italiana, già nota al grande pubblico per essere stata co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2021 e per aver recitato in un’altra fiction di successo come The Undoing. Nata a Bologna l’11 settembre 1995, ha frequentato il liceo scientifico Enrico Fermi, diplomandosi nel 2014. La sua infanzia è stata contraddistinta dalla musica. All’età di 11 anni, infatti, inizia a studiare la chitarra e il violino, mentre a 13 anni inizia a comporre canzoni. A 16 anni diventa la cantante del gruppo Rumba de Bodas con cui, nel 2014, incide un album, Karnaval Fou. Lo stesso anno, su consiglio di un amico,De ...