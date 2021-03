Cesare Prandelli lascia la Fiorentina: "La mia carriera finisce qui" (Di martedì 23 marzo 2021) Cesare Prandelli si è dimesso. Con una nota sul proprio sito la Fiorentina ha ufficializzato che il tecnico viola ha presentato le dimissioni. “La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla dirigenza del club le proprie dimissioni - dice il comunicato -. La Società viola, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendo le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato. Cesare Prandelli è l’allenatore e l’uomo che ha dato tutto se stesso dimostrando ancora una volta il profondo legame e affetto che lo lega alla città e alla Fiorentina”. “Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola - si legge nella stessa nota ufficiale della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021)si è dimesso. Con una nota sul proprio sito laha ufficializzato che il tecnico viola ha presentato le dimissioni. “Lainforma che, in data odierna, l’allenatoreha presentato alla dirigenza del club le proprie dimissioni - dice il comunicato -. La Società viola, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendo le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato.è l’allenatore e l’uomo che ha dato tutto se stesso dimostrando ancora una volta il profondo legame e affetto che lo lega alla città e alla”. “Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola - si legge nella stessa nota ufficiale della ...

Advertising

acffiorentina : Lettera di Cesare Prandelli. #Fiorentina - SaraMeini : ***ultimora** Fiorentina Si è dimesso Cesare Prandelli. @TgrRaiToscana - ACFFiorentinaEN : A letter from Cesare Prandelli. #Fiorentina - CucchiRiccardo : Prima di qualunque commento, vale la pena di leggere la lettera di Cesare #Prandelli. L' ho sempre stimato, come pe… - stromberg23 : RT @ACFFiorentinaEN: A letter from Cesare Prandelli. #Fiorentina -