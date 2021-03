(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Ammontano complessivamente a, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative, elevate dai carabinieri della locale stazione diagli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio, nei confronti di alcunidi un bar. L’episodio è avvenuto questa sera, in località Pasteni, nel territorio del comune di. I militari, durante il controllo del territorio, nell’ambito del rispetto delle norme, hanno identificato due ragazzi, di 26 e 30 anni, residenti rispettivamente nei comuni di San Gregorio Magno e. Ai due, che sostavano davad un bar del posto, entrambi sprovvisti di ...

Advertising

zazoomblog : Buccino controlli anti-covid: sanzionati per 1200 euro i clienti di un bar - #Buccino #controlli #anti-covid: - anteprima24 : ** #Buccino, controlli anti-#Covid: sanzionati per 1200 euro i clienti di un bar ** -

Ultime Notizie dalla rete : Buccino controlli

anteprima24.it

Tempo di Lettura: 2 minuti. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di, nell'ambito dimirati alla tutela del territorio si sono portati nella zona industriale del comune dipresso un cantiere edile. Avviati gli approfondimenti del caso, i ...I militari della Stazione Carabinieri Forestale di, nell'ambito dimirati alla tutela del territorio si sono portati nella zona industriale del comune di(SA) presso un cantiere edile. Avviati gli approfondimenti del caso, i ...Buccino- Ammontano complessivamente a 1200 euro, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative anti-covid, elevate dai carabinieri della locale stazione di Buccino agli ordini del ...Alla vigilia di primavera, freddo e neve sul Vesuvio come nelle aree a sud di Salerno. Il vulcano si presenta di nuovo coperto di neve come già era accaduto a metà settimana, per via di una perturbazi ...