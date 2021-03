Arriva a Olbia con 16mila euro non dichiarati: multata all'aeroporto (Di martedì 23 marzo 2021) (Visited 168 times, 168 visits today) Notizie Simili: Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Sicurezza informatica, alcuni consigli per essere protetti Radiologia: quando la ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 23 marzo 2021) (Visited 168 times, 168 visits today) Notizie Simili: Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Sicurezza informatica, alcuni consigli per essere protetti Radiologia: quando la ...

Advertising

italiavola : Wizz arriva a Olbia. Voli per Bologna, Milano Malpensa, Treviso e Verona - Milestemplaris : @SfigataMente Arrivare a Olbia all'alba, sentire il profumo della macchia mediterranea che arriva dalla terraferma.… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Dopo le #falle nei test all’ingresso in Sardegna e le proteste per l'ingresso di positivi, arriva l'ordinanza di Solinas con… - divorex82 : RT @SardegnaG: Dopo le #falle nei test all’ingresso in Sardegna e le proteste per l'ingresso di positivi, arriva l'ordinanza di Solinas con… - kozmicblues81 : RT @SardegnaG: Dopo le #falle nei test all’ingresso in Sardegna e le proteste per l'ingresso di positivi, arriva l'ordinanza di Solinas con… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Olbia Arriva a Olbia con 16mila euro non dichiarati: multata all'aeroporto Il controllo all'aeroporto di Olbia. I funzionari Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio all'Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di finanza, hanno rinvenuto nel bagaglio di una cittadina tedesca proveniente da Baltrum , isola sul mare del Nord, 16 mila euro non dichiarati. La ...

Scazzola super, Longo sgambetta la Pro ... il match tra Juventus U23 ed Olbia è stato posticipato per il solito, e spiacevole, problema dell'... La Giana (con una partita da dover recuperare) arriva a quota 31 punti e centra il diciassettesimo ...

Olbia, arriva all'aeroporto con 16mila euro non dichiarati: multata Gallura Oggi Vaccini, nell’Isola si tenta di accelerare. Aprono gli hub ma mancano i medici Questa mattina alle 9 è stato aperto il quarto hub vaccinale in Sardegna: dopo la Fiera di Cagliari, la palestra dell’istituto Ciusa a Nuoro e Promocamera a Sassari è stato inaugurato il punto di somm ...

Vaccini, Ats Sardegna: “Più hub e medici per accelerare la campagna” Questa mattina alle 9 è stato aperto il quarto hub vaccinale in Sardegna: dopo la Fiera di Cagliari, la palestra dell’istituto Ciusa a Nuoro e Promocamera a Sassari è stato inaugurato il punto di somm ...

Il controllo all'aeroporto di. I funzionari Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio all'Aeroporto Costa Smeralda di, in sinergia con i militari della Guardia di finanza, hanno rinvenuto nel bagaglio di una cittadina tedesca proveniente da Baltrum , isola sul mare del Nord, 16 mila euro non dichiarati. La ...... il match tra Juventus U23 edè stato posticipato per il solito, e spiacevole, problema dell'... La Giana (con una partita da dover recuperare)a quota 31 punti e centra il diciassettesimo ...Questa mattina alle 9 è stato aperto il quarto hub vaccinale in Sardegna: dopo la Fiera di Cagliari, la palestra dell’istituto Ciusa a Nuoro e Promocamera a Sassari è stato inaugurato il punto di somm ...Questa mattina alle 9 è stato aperto il quarto hub vaccinale in Sardegna: dopo la Fiera di Cagliari, la palestra dell’istituto Ciusa a Nuoro e Promocamera a Sassari è stato inaugurato il punto di somm ...