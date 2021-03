Ares Gate | anche Barbara D’Urso in procura dai pm | “Coinvolti personaggi molto famosi | attenzione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 marzo 2021) Il casocontinua a tenere banco. In, martedì 23 marzo, è stata ascoltata. L’inchiesta è quella aperta dai magistrati per istigazione al suicidio dopo la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, ex compagno di Alberto Tarallo, numero uno della nota azienda di produzione cinematografica che ha firmato diverse pellicole trasmesse da Mediaset. La conduttrice è stata sentita nella mattinata per due ore come persona informata sui fatti. Le voci, tutte da confermare e anzi in partesmentite come nel caso delle dichiarazioni di Manuela Arcuri, parlano di una presunta setta tramite la quale gli attori sarebbero stato in qualche modo ‘manipolati’ dal produttore. Quel che è certo è che Losito fu trovato nella sua casa morto nel gennaio 2019 e ai suoi ...