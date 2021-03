Amici 20, duro scontro tra Rosa e Serena: volano parole pesanti (Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ad Amici 20 è avvenuto un duro scontro tra due partecipanti, Rosa e Serena. Scopriamo insieme il motivo che si cela dietro il loro litigio. Amici 20 ha aperto da poco le porte del suo serale. Sabato scorso abbiamo potuto assistere alla prima puntata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, durante una puntata speciale del talent Leggi su youmovies (Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ad20 è avvenuto untra due partecipanti,. Scopriamo insieme il motivo che si cela dietro il loro litigio.20 ha aperto da poco le porte del suo serale. Sabato scorso abbiamo potuto assistere alla prima puntata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, durante una puntata speciale del talent

Advertising

RobHeart16 : @guffanti_marco @brighel8 @giagnoni_luca @Uedrus @bore_aurora Visto che sei duro, te lo riscrivo (che noia però): 1… - jnterista_12 : @tottimitico Da quello che so tramite i miei 3 migliori amici che lavorano là. È un lockdown tra l'altro molto duro… - ghiacciosottile : Anche a me manca fare i cazzi miei, ma sono fortunata perché almeno sono ancora in salute. Perché, voi cosiddetti a… - giamel73 : @sellerioeditore @RaiUno @carlopalomar @gaetanosava Ho passato le estati dell'infanzia a bollire pomodori, appiccia… - Changulan_ : Anche se prendo brutti voti, sono maldestro e imbranato… Voglio sconfiggere chi non sa cosa significhino queste cos… -