Adriana Volpe, nuova batosta: dimezzato il suo programma Ogni Mattina (Di martedì 23 marzo 2021) Ascolti deludenti su Tv8 per l'ex conduttrice Rai: la trasmissione si avvia verso la chiusura definitiva L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) Ascolti deludenti su Tv8 per l'ex conduttrice Rai: la trasmissione si avvia verso la chiusura definitiva L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

KatyKaty65 : RT @Ale13841: A Ogni Mattina Adriana Volpe e Roberto Alessi fanno i complimenti a Tommaso per aver deciso di donare il montepremi in benefi… - gfvipcommentat1 : RT @Ale13841: A Ogni Mattina Adriana Volpe e Roberto Alessi fanno i complimenti a Tommaso per aver deciso di donare il montepremi in benefi… - malandrina9 : RT @Ale13841: A Ogni Mattina Adriana Volpe e Roberto Alessi fanno i complimenti a Tommaso per aver deciso di donare il montepremi in benefi… - Ale13841 : A Ogni Mattina Adriana Volpe e Roberto Alessi fanno i complimenti a Tommaso per aver deciso di donare il montepremi… - nequidnim1s : @mariannagiovag2 Adriana Volpe e il direttore di novella 2000 a tv8 -