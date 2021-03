Vittorio Sgarbi ho avuto un cancro e il Covid ma sono guarito

Advertising

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - infoitinterno : 'Ho un cancro': confessa Vittorio Sgarbi, e rivela di aver avuto il covid - infoitinterno : Vittorio Sgarbi choc: 'Ho un cancro e ho avuto il Covid, ma sono sereno' - infoitinterno : Vittorio Sgarbi choc: «Ho scoperto di avere un cancro e ho avuto il Covid ma ne sono uscito» - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e degli it… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

... e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito', ha raccontatoprima in un diretta social e poi ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara.è intervenuto in merito al ...Il commento diall'assoluzione della Cucchi per aver definito Salvini uno sciacallo, aveva sollevato un'ondata di insulti e minacce contro la donna, che adesso risponde dal suo profilo Facebook. ...Vittorio Sgarbi ha confessato di aver avuto il Covid e di essere malato. Il critico d'arte ha ammesso di avere un tumore ai testicoli e di aver avuto il coronavirus senza però ...Vittorio Sgarbi a La Zanzara dice di aver scoperto di avere gli anticorpi: "Posso mi vaccino per 6 mesi" ma che lotta contro un nuovo male ...