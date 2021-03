Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA STATALE UMBRO-LAZIALE ANCORA CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO, SIAMO ALL’ALTEZZA DEL KM 30+200, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA ALTRI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRAVIA DEL MARE E OSTIENSE ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE NELLA CAPITALE VENERDI 26 MARZO TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE INTERESSERA’ LE RETI ...