Vaccino Sputnik, Ema: bilancio a fine aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) Su Sputnik V, il Vaccino russo anti-Covid, l'Ema farà il punto a fine aprile. "Noi andiamo avanti con la valutazione dei dati disponibili e con le ispezioni ai siti produttivi, che sono in programma il mese prossimo. A fine aprile faremo il punto della situazione e capiremo meglio la tempistica di una potenziale autorizzazione, qualora i dati la supportassero", dice Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, all'Adnkronos Salute si esprime così sull'iter relativo al Vaccino russo Sputnik. Il destino del farmaco russo in Ue torna sotto i riflettori dopo che ieri, in un'intervista all'emittente francese Tf1, il commissario europeo all'Industria Thierry Breton, a capo della task force ...

