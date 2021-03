Ricerca UniBo: le mascherine lavabili non sono sicure (Di lunedì 22 marzo 2021) Le mascherine lavabili non garantiscono sufficiente protezione dal Covid secondo uno studio dell’Università di Bologna: “Come non indossare nulla” Il laboratorio messo in piedi agli esordi della pandemia dall’Univerisità di Bologna per verificare l’efficacia delle mascherine in circolazione ne ha testate più di 800 in un anno. E “non abbiamo mai trovato una mascherina lavabile… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Lenon garantiscono sufficiente protezione dal Covid secondo uno studio dell’Università di Bologna: “Come non indossare nulla” Il laboratorio messo in piedi agli esordi della pandemia dall’Univerisità di Bologna per verificare l’efficacia dellein circolazione ne ha testate più di 800 in un anno. E “non abbiamo mai trovato una mascherina lavabile… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

KarimKarabu : Una ricerca dell'UniBo dimostra che il Publish or Perish porta i ricercatori a comportarsi come i twittèri del “pos… - LaPol64 : RT @DSVunito: Per i fan di Game of Thrones e delle affascinanti branche di ricerca condotte nei Dipartimenti di Scienze Veterinarie, IVSA B… - DSVunito : Per i fan di Game of Thrones e delle affascinanti branche di ricerca condotte nei Dipartimenti di Scienze Veterinar… - mosllerdd : @AlessaDiGi @Cartabellotta siamo ancora al livello di 'progetto' - BIA_UNIBO : RT @rinnovabiliit: ?? Rimozione della #CO2 atmosferica, l’efficacia dipende dalla fonte energetica. I ricercatori dell’Istituto tedesco @RWT… -