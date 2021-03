Poco X3 Pro è lo smartphone 'medio' che alza l'asticella ad un prezzo pazzesco (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo smartphone è stato presentato oggi, con una conferenza in streaming video. Costerà a partire da 249 ... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovoè stato presentato oggi, con una conferenza in streaming video. Costerà a partire da 249 ...

Advertising

iNicc0lo : Poco F3 e X3 Pro ufficiali: grandi prestazioni a piccoli prezzi - TuttoAndroid : POCO F3 e POCO X3 Pro ufficiali in Italia: tanta potenza e prezzo aggressivo - androidworldit : I prezzi promozionali validi per i primi giorni di vendita non sono affatto male ?? - umesh97705207 : RT @stufflistings: POCO X3 Pro battery. #POCO #POCOX3Pro - infoitscienza : Poco F3 e X3 Pro, ci siamo: presentazione live oggi alle 13.00 -