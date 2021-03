Nino Manfredi: la prima cosa che faceva appena tornato dal set (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca, figlio di Nino Manfredi, ricordando la figura del padre ha spiegato perché l'attore romano aveva l'abitudine di controllare il frigorifero quando tornava dal set. Nino Manfredi aveva umili origini - come racconta il figlio Luca Manfredi in un'intervista al Corriere della Sera - per questo odiava gli sprechi: la prima cosa che faceva, appena tornato dal set, era controllare il frigorifero, perché nulla doveva essere buttato. Nino Manfredi oggi avrebbe compiuto 100 anni, infatti era nato il 22 marzo 1921. Per celebrare questo anniversario, stasera su RAI 2, in prima serata, andrà in onda il documentario Uno, nessuno, cento Nino, scritto e diretto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca, figlio di, ricordando la figura del padre ha spiegato perché l'attore romano aveva l'abitudine di controllare il frigorifero quando tornava dal set.aveva umili origini - come racconta il figlio Lucain un'intervista al Corriere della Sera - per questo odiava gli sprechi: lachedal set, era controllare il frigorifero, perché nulla doveva essere buttato.oggi avrebbe compiuto 100 anni, infatti era nato il 22 marzo 1921. Per celebrare questo anniversario, stasera su RAI 2, inserata, andrà in onda il documentario Uno, nessuno, cento, scritto e diretto ...

Advertising

SkyTG24 : Nino Manfredi, 100 anni fa nasceva uno degli attori simbolo del cinema italiano - _Techetechete : Come non ricordarlo nei panni di Geppetto nello sceneggiato “Le avventure di Pinocchio”(1972)... Su @RaiPlay una c… - RollingStoneita : Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, profonda Ciociaria, Saturnino Manfredi, per tutti Nino. Nel giorn… - Michele16519651 : RT @Adnkronos: #NinoManfredi nasceva 100 anni fa, l'omaggio di #Roma - AttilaAzureRive : RT @Adnkronos: #NinoManfredi nasceva 100 anni fa, l'omaggio di #Roma -