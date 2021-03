Mazzette per il timbro agli immigrati: arrestato poliziotto (Di lunedì 22 marzo 2021) Bergamo, 22 marzo Falsi timbri e immigrazione clandestina: arresti a Bergamo. Gli arrestati sono P. E., 36 anni, nata in Albania e titolare dell'agenzia di disbrigo pratiche amministrative 'Tutti i ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Bergamo, 22 marzo Falsi timbri e immigrazione clandestina: arresti a Bergamo. Gli arrestati sono P. E., 36 anni, nata in Albania e titolare dell'agenzia di disbrigo pratiche amministrative 'Tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Mazzette per Mazzette per il timbro agli immigrati: arrestato poliziotto Gli albanesi irregolari venivano inoltre inviati all'aeroporto di Orio in concomitanza con il turno del sovrintendente ora arrestato e dei voli in arrivo dall'Albania, per non destare sospetti. ...

