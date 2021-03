Lukaku fa i complimenti a Mertens per i 100 gol in A: “Congratulazioni, fratello. Te lo meriti” (Di martedì 23 marzo 2021) Romelu Lukaku, coinvolto dall’attaccante del Napoli Dries Mertens in un post su Twitter con il quale celebrava il traguardo personale dei cento gol in Serie A, ha risposto all’amico dal ritiro del Belgio: “Congratulazioni, fratello. Te lo meriti”, il breve messaggio del nerazzurro. L’attaccante del Napoli aveva scritto invece all’amico: “Sbrigati!” Congrats brother well deserved https://t.co/QLB5b8zpMW — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 22, 2021 Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Romelu, coinvolto dall’attaccante del Napoli Driesin un post su Twitter con il quale celebrava il traguardo personale dei cento gol in Serie A, ha risposto all’amico dal ritiro del Belgio: “. Te lo”, il breve messaggio del nerazzurro. L’attaccante del Napoli aveva scritto invece all’amico: “Sbrigati!” Congrats brother well deserved https://t.co/QLB5b8zpMW — R.Bolingoli9 (@Romelu9) March 22, 2021 Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

