Lombardia | caso vaccini | la decisione di Fontana

(Di lunedì 22 marzo 2021) Caos, dopo tre giorni di silenziazzera i vertici della società Aria che gestisce le prenotazioni Icontinuano ad essere il problema principale da risolvere in Italia. E’ necessario ovviare ai mancati arrivi delle scorte previste in sede europea e accelerare. Il tutto perchè l’economia ha la necessità di una ripresa. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Arrivano nuovi aggiornamenti sulNicola Morra . Come vi abbiamo raccontato, il presidente della commissione Antimafia sabato è ... Vaccini, Fontana azzera Cda ARIA/ Bertolaso "stop disagi, ...Incontrario disporrò l'azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società". Lo ha detto il presidente della Regione, ...Il presidente di Anci Lombardia lancia un appello a Regione Lombardia: "lasciateci aiutare con la distribuzione dei vaccini" ...Dopo un weekend di polemiche e disservizi per gli utenti, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al Cda di Aria «un passo indietro», e in caso contrario procederà all’azzeramento ...