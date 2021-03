Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: 'Ma sei miliardaria, paga tu' (Di lunedì 22 marzo 2021) Kylie Jenner nella bufera dopo aver lanciato una raccolta fondi per pagare le spese mediche ad un amico rimasto coinvolto in un incidente. Molti utenti, sui social, non hanno affatto gradito l'... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021)nella bufera dopo averto unaperle spese mediche ad unrimasto coinvolto in un incidente. Molti utenti, sui social, non hanno affatto gradito l'...

TweetNotizie : Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: «Ma sei miliardaria, paga t… - believeinmusic_ : @90sguccis Edward Jenner ??????? me lo ricordo perché associo Edward mani di forbici a Kylie Jenner ahah - notvjttoriia : Tutti quelli che criticano Kylie Jenner sono gli stessi che si grattano la panza tutto il giorno e se un loro amico… - lyensworld : Buonasera mi hanno appena accusata di MISOGINIA (un uomo tra l'altro) per aver detto che kylie jenner è diventata m… - leggoit : Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: «Ma sei miliardaria, paga t… -