Juventus, Dybala: "Soffro a non giocare. Dobbiamo restare uniti" (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri, quando il Benevento si arroccava in difesa per mantenere lo 0 - 1 , Paulo Dybala avrebbe tanto voluto essere in campo con i compagni per provare a ribaltare una gara stregata per la Juventus. E ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri, quando il Benevento si arroccava in difesa per mantenere lo 0 - 1 , Pauloavrebbe tanto voluto essere in campo con i compagni per provare a ribaltare una gara stregata per la. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala Juventus, Dybala: "Soffro a non giocare. Dobbiamo restare uniti" Ieri, quando il Benevento si arroccava in difesa per mantenere lo 0 - 1 , Paulo Dybala avrebbe tanto voluto essere in campo con i compagni per provare a ribaltare una gara stregata per la Juventus. E invece il numero 10 della Vecchia Signora ha dovuto assistere dagli spalti a uno ...

