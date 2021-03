(Di lunedì 22 marzo 2021) Il capo delegazione Gianlucaha parlato in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini: le sue dichiarazioni Gianluca, capo delegazione dell’, ha parlato in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini. Le sue parole. «Noi quando stiamo insieme cerchiamodi ricordarci, fra di noi, la cultura azzurra. È uno dei capisaldi. Se seiunalo sei per. Dietro a questo slogan, o mantra, ci sono due cose fondamentali. È unlaazzurra, rappresenti l’élite del calciono, hai il privilegio di rappresentare una nazione e la storia sportiva di un paese. Se vinci qualcosa diventi immortale dal punto di vita sportivo. C’è pure un ...

Advertising

zazoomblog : Italia Vialli: «Se sei azzurro una volta lo sei per sempre è un onore indossare questa maglia» - #Italia #Vialli:… - JohnTheRose1 : @EdoardoMecca1 @pier39__ Anche il Trap, non fece malissimo: 1991/92 2° posto dietro ad un Signor Milan e finale di… - Max_Noto : Dopo la serie TV #speravodimoríprima su #Totti e #spalletti mi aspetto il kolossal su Gianluca #vialli e #vicini ad Italia 90 - juventina____ : RT @Resenzatrono: @il_Sole_Nero @irrisolvibile @FrankCarlucci2 @NonCapiscer hai partorito solo questa risposta?il dna di berlusconi ci avre… - Resenzatrono : @il_Sole_Nero @irrisolvibile @FrankCarlucci2 @NonCapiscer hai partorito solo questa risposta?il dna di berlusconi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Vialli

TUTTO mercato WEB

6 settembre 1981, Bologna - Reggiana di Coppa, Chiorri per la prima volta via dalla ... Sampdoria - Cremonese 2 - 2: ultima di campionato, prima da vicecampioni d'Europa, addio dialla ...... al posto del 'Robot' Mazinga ) e così, Guerrini si vede negato il piacere di giocare insieme a Lucae Graeme Souness, ma soprattutto la gioia di partecipare al primo trionfo in Coppa...Passionale, trascinatore e eroe «nazional popolare», è stato uno degli ultimi esempi di un calcio che non c’è più. Ecco i dieci momenti più incredibili di una carriera durata oltre 50 anni ...Ottantadue candeline sulla torta, un traguardo importante e non da tutti, quello festeggiato dal mitico Giovanni Trapattoni, per tutti gli sportivi italiani il "Trap". Una vita trascorsa sul rettangol ...