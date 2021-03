Inter, Ats: i giocatori possono essere convocati dalle Nazionali (Di lunedì 22 marzo 2021) Inter, Vecino e de Vrij positivi al coronavirus. Salgono a quattro i casi di Covid-19 all’Interno del gruppo nerazzurro. MILANO – Inter, Vecino e de Vrij positivi al coronavirus. Sale a quattro i casi di Covid-19 in casa nerazzurra e il numero sembra essere destinato ad aumentare nelle prossime ore. Il primo campanello d’allarme è scattato dopo la positività di Danilo D’Ambrosio. Subito dopo è toccato ad Handanovic ed ora a de Vrij e Vecino. Il resto del gruppo è risultato negativo, ma già nelle prossime ore si procederà con un nuovo giro di tamponi per verificare eventuali nuovi casi. L’Ats di Milano ‘blocca’ la sfida contro il Sassuolo Inter-Sassuolo non si disputerà il 20 marzo. La decisione è stata presa dall’Ats di Milano e comunicata dall’Inter con un comunicato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021), Vecino e de Vrij positivi al coronavirus. Salgono a quattro i casi di Covid-19 all’no del gruppo nerazzurro. MILANO –, Vecino e de Vrij positivi al coronavirus. Sale a quattro i casi di Covid-19 in casa nerazzurra e il numero sembradestinato ad aumentare nelle prossime ore. Il primo campanello d’allarme è scattato dopo la positività di Danilo D’Ambrosio. Subito dopo è toccato ad Handanovic ed ora a de Vrij e Vecino. Il resto del gruppo è risultato negativo, ma già nelle prossime ore si procederà con un nuovo giro di tamponi per verificare eventuali nuovi casi. L’Ats di Milano ‘blocca’ la sfida contro il Sassuolo-Sassuolo non si disputerà il 20 marzo. La decisione è stata presa dall’Ats di Milano e comunicata dall’con un comunicato ...

