In fase 3 il vaccino AstraZeneca è efficace al 79% (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - "Lo studio di fase III AstraZeneca negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid ha dimostrato un'efficacia del vaccino statisticamente significativa del 79% nel prevenire Covid-19 sintomatico e del 100% nel prevenire malattie gravi e ospedalizzazione". Così in una nota stampa la multinazionale presentando i risultati del trial di fase tre portato avanti negli Stati Uniti. "Questa analisi ad interim di sicurezza ed efficacia - prosegue la nota - si è basata su 32.449 partecipanti che hanno maturato 141 casi sintomatici di Covid-19. L'efficacia del vaccino è stata coerente per etnia ed età. In particolare, nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l'efficacia del vaccino è stata dell'80%". Nessun aumento di rischio trombosi "Il vaccino è ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - "Lo studio diIIInegli Stati Uniti delanti-Covid ha dimostrato un'efficacia delstatisticamente significativa del 79% nel prevenire Covid-19 sintomatico e del 100% nel prevenire malattie gravi e ospedalizzazione". Così in una nota stampa la multinazionale presentando i risultati del trial ditre portato avanti negli Stati Uniti. "Questa analisi ad interim di sicurezza ed efficacia - prosegue la nota - si è basata su 32.449 partecipanti che hanno maturato 141 casi sintomatici di Covid-19. L'efficacia delè stata coerente per etnia ed età. In particolare, nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l'efficacia delè stata dell'80%". Nessun aumento di rischio trombosi "Ilè ...

