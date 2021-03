I ricoveri per Covid aumentano, è allarme negli ospedali. Il 118 pronto a vaccinare a domicilio (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale l’allarme Covid in Italia: stanno aumentando, infatti, le ospedalizzazioni dei pazienti causate dai contagi. I ricoveri nei reparti italiani tornano sopra la soglia d’allerta del 40%. A mostrarlo sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri 21 marzo. Il dato che emerge riguarda il fatto che i pazienti positivi al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale l’in Italia: stanno aumentando, infatti, lezzazioni dei pazienti causate dai contagi. Inei reparti italiani tornano sopra la soglia d’allerta del 40%. A mostrarlo sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri 21 marzo. Il dato che emerge riguarda il fatto che i pazienti positivi al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Open_gol : Dati preoccupanti anche per i ricoveri ordinari: 9 Regioni sono oltre la soglia del 40% - aless_perrone : @LMtredici Ottimo i casi, pessimi i ricoveri, come prevedibile. Il Lazio come sempre ha delle curve, purtroppo, reg… - AndreaStair : RT @GiovaQuez: Ricoveri di pazienti Covid sopra soglia, sia per le terapie intensive che per l'area non critica #COVID19 - SkorpioITA : RT @ivocamic: BOLLETTINO #TUMORI Aumentano i casi Oggi #923 nuovi #positivi Prevalenza di #cancro mammella colon e polmone Aumentano i rico… - verbanonews : New post: Ventitré ricoveri per Covid in un giorno: gli ospedali della Sette Laghi sotto pressione -